«Евусику 2 месяца»: Тарасов поделился семейным снимком в праздничный день

Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками трогательным семейным снимком в праздничный день. Недавно многодетный отец вместе с супругой — моделью Анастасией Костенко — отмечали маленькую, но значимую дату — их младшей дочери Еве исполнилось 2 месяца. В условиях карантина Дмитрий стал больше времени уделять семье: часто мужчина появляется в stories с дочерьми на руках и признается — и в Еве, и в Милане он не чает души.

В честь важного для семьи дня Дмитрий решил побаловать своих фолловеров и разместил фото, на котором появились он сам с маленькой именинницей на руках, а также его любимая с маленькой Миланой. Комментирующие, в свою очередь, отметили, что обе девочки растут не по дням, а по часам. Более того — обе наследницы как две капли воды похожи на мать.

«2 месяца Евусику», — подписал фотокарточку Тарасов.

«Красавицы дочки!», «Обе — копии мама», «Как же быстро летит время», «Пампушечки», «Симпатичные девчонки получились», «Обе толстушки круглощекие», — делятся они своими впечатлениями.

Ранее Дмитрий отметил, что он и Анастасия нашли плюсы в самоизоляции. По его уверениям, карантин сплотил семью. Сейчас близкие люди с радостью проводят время вместе, не забывая попутно транслировать свои чувства.