«Любовь с первого взгляда»: Рудковская призналась, что переспала с Плющенко на первом свидании

В беседе с Тиной Канделаки, которую телеведущая организовала онлайн в социальной сети «Инстаграм», продюсер Яна Рудковская приоткрыла пикантные подробности знакомства с Евгением Плющенко. Она назвала историю встречи со всемирно известным фигуристом сказочной и призналась, что с первого же дня встречи они с ним не расставались. На что Канделаки поспешила уточнить: «В первый же день все случилось? И секс?» — удивилась журналистка.

«Да, и секс» — подтвердила Рудковская. И добавила: «Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда, и никогда в жизни у меня не было, чтобы с мужчиной был секс в первый же день. Это нонсенс».

Рудковская подчеркнула, что влюблена в Плющенко была давно – со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, когда следила за выступлением фигуриста.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. Спустя четыре года на свет появился их сын Саша. А в 2017 году супруги обвенчались в церкви.