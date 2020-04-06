63-летний Владимир Березин зажигательно станцевал под Little Big с козленком

63-летний Владимир Березин, несмотря на внушительный возраст, поддался очарованию клипа Uno от Little Big и поддержал российский челлендж, повторив за музыкантами характерные движения.

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В хореографии ведущего, правда, было одно существенное отличие – на руках мужчина держал козленка. Как оказалось, вступить в тесное общение с четвероногим другом ему посоветовала юная родственница, которая поддержала Березина в танце.

«Моя племянница Катюша предложила свой вариант борьбы с проклятым вирусом – это когда все вместе: и люди, и животные… В результате – хорошее настроение у нас и интерес у четвероногих питомцев. Отлично помогает бороться с хандрой, свидетельствуем», – объяснил любимец российской и советской публики.

Напомним, ранее с танцем под песню Little Big засветились Анна Седокова и группа «На-На». А Первый канал предложил высылать им видео с такими импровизированными танцами и попадать в эфир «Вечернего Урганта».