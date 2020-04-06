Невестке Орбакайте пришлось объясниться за свой внешний вид на самоизоляции

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова решила поделиться с подписчиками своей новой укладкой, которой удалось добиться очень простым методом. Девушка заплела перед сном косички, а утром распустила волосы и причесалась. Получилась естественная пышная волна.

Наряду с восторгами по поводу нового имиджа невестке Орбакайте пришлось также выслушать немало критики, в основном злобные комментарии написали поддавшиеся панике фолловеры.

«Сейчас бы думать, как бы не заразиться от своего обслуживающего персонала и двух поваров, а не вот это вот все…» — написал один подписчик. «Тем более повара итальянцы…» — подлил масла в огонь второй. Третьи, четвертые и прочие посоветовали в принципе уволить весь обслуживающий персонал и изолироваться от людей на все 100%. Кое-кто заметил, что у девушки изменилась внешность. И, судя по всему, она пополнела, потому что на карантине отъедается благодаря тем самым поварам.

А некоторых вдруг «озарило», что тут не обошлось без хирургического вмешательства, дескать, Алена прооперировала подбородок, изменив его форму. В итоге, терпевшая все это время нападки хейтеров Краснова не выдержала.

«Перестаньте выдумывать. Откуда вы берете весь этот бред? Мы на самоизоляции, каждый день занимаемся спортом, следим за питанием, и да, скулы стали выразительнее из-за скинутых килограммов. Перестаньте выдумывать и займитесь уже наконец своей жизнью», — ответила она в Instagram.

Напомним, девушка вместе с мужем Никитой Пресняковым поселилась на даче Аллы Пугачевой, дом располагается за городом на Истре.