«Чтобы сдать анализы»: Солнцев нарушил самоизоляцию из-за проблем со здоровьем

Гоген Солнцев в середине марта объявил своим подписчикам, что поддался панике по поводу эпидемии коронавируса и спрятался вместе со своей семьей в бункере на даче. Не забыл шоумен и про продовольственные запасы, предварительно закупив крупы, консервов и воды.

Вместе с тем Гоген осудил Викторию Боню, которая высказалась о целительной роли пандемии во вселенском масштабе. Девушка искренне считает, что это сможет очистить планету от губительного воздействия человека. Светская львица даже готова умереть вместе с другими во имя спасения Земли.

Из-за этих высказываний Солнцев усомнился в умственных способностях бывшей участницы «Дома-2» и сказал: «Ее пусть вычистит».

Все это время шоумен старательно избегал общения с людьми, опасаясь заражения коронавирусом, но сейчас сделал исключение из-за проблем со здоровьем.

«Вынужденно нарушил самоизоляцию, чтобы сдать анализы на все нюансы. Вот, жду результатов теперь, надеюсь, все будет хорошо, а вам всем желаю поберечь себя и без крайней необходимости не выходить лишний раз из дома! Всем здоровья и терпения!» — написал он в личном блоге.

Что за беда случилась с мужчиной, он не уточнил.