«Нельзя идти вперед, оборачиваясь назад»: Елена Воробей рассказала о неудачном браке

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что всегда в первую очередь мечтала о больших ролях. О личной жизни она думала во вторую очередь.

«Для меня карьера была на первом месте. После победы на конкурсе «Ялта-Москва-транзит» думала, что моя жизнь обретет новые краски. Но меня никуда не звали. Спрашивала саму себя, почему победитель конкурса не нужен в той или иной программе на телевидении. Однажды подошла к богатому дядечке. Он разговаривал про вклады, про деньги. Спросила его, в каких случаях банк помогает артистам. Мне ответили, что только если родственник или любовница. Это, как потом оказалось, был единственный человек, который помог сделать мне важный шаг в карьере. Мы долгие годы общались и дружили. Его семья жила в Израиле». Елена Воробей

При этом жизнь с мужем, актером питерского театра «Буфф» Андреем Кислюком, у нее не задалась. Супруг через несколько лет после совместной жизни завел любовницу.

«Сцен ревности у нас при расставании не было. Было, конечно, тяжело. Пока нет новой встречи, ты волей или неволей оборачиваешься назад. Но, как я однажды сформулировала для себя — нельзя идти вперед и оборачивать назад голову. Я поняла, что надо отпустить друг друга. Это был хороший опыт. Это прекрасно, сколько бы этот период ни длился», — заметила Елена Воробей.