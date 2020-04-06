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«Поймал пять судаков. Закоптил»: сын Нагиева пережидает эпидемию в Карелии

Кирилл снял частный дом на природе.

«Поймал пять судаков. Закоптил»: сын Нагиева пережидает эпидемию в Карелии
Дмитрий Нагиев. Фото https://www.instagram.com/kirill_nagiev/

Кирилл Нагиев, сын знаменитого артиста и телеведущего, решил изолироваться от общества в Карелии. Здесь он снял частный дом на природе и проводит время в полной изоляции.

По словам актера, в республику он прибыл еще задолго до того, как здесь был объявлен карантин. Дом он арендовал на два месяца, и располагается он на расстоянии 200 метров от других жилищ. Все свое свободное время артист наслаждается природой и ее дарами.

«Пьем чай с сосновыми почками. Рассуждаем о способах варки сыра. Сегодня был удачный день, поймал пять судаков. Закоптил», — написал он личном блоге.

Кто составляет ему компанию, актер не признался.

Реакция поклонников звезды «Холопа» на его посты из Карелии были весьма неоднозначными. Кое-кто похвалил артиста за правильное решение рвануть из Москвы, но многим это не понравилось. Особенно жителям провинций и самой Карелии.

«Ребята, пожалуйста, не едьте сейчас к нам в Карелию. Посидите дома в своих регионах», — к примеру, написала одна из жительниц республики.

Ранее мы писали об Андрее Разине, который уехал во время пандемии на Алтай. Здесь он поселился у староверов и все свободное время охотится и занимается рыбалкой.

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