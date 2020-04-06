«Я в этом деле дебютант»: Максим Матвеев неуверенно себя чувствует в роли отца

Воспитывающий двоих сыновей актер не может сказать наверняка, является ли он хорошим родителем.

Актер сериала «Триггер» Максим Матвеев неуверенно себя чувствует в роли отца. Напомним, в 10-летнем браке с Елизаветой Боярской у Матвеева появилось два сына – семилетний Андрей и двухлетний Гриша. Несмотря на высокую занятость, Максим старается уделять своим наследникам как можно больше времени: специально для этого он даже переехал в Петербург из более знакомой Москвы.

В недавнем интервью Максим признался – воспитание сыновей дается ему непросто. Больше сложностей возникает именно с Андреем, поскольку он старше. Как мудрый родитель, Матвеев признает – как бы он ни старался в будущем направить отпрыска на нужный, по его мнению, путь, мальчик все равно сделает по-своему.

«Просто в твоей жизни появляется персонажик со своим характером, своей энергией, своими зарождающимися привычками, и чаще всего его представления не совпадают с твоими», — рассуждает он в разговоре с People Talk.

Матвеев припомнил недавнюю историю. Буквально на днях актер собирал Андрея в детский сад. Мальчик наотрез отказывался покидать дом, а когда его все же удалось убедить пойти, он замолчал совсем. Максим долго пытался разгадать, в чем причина такого поведения, но ответа, который последовал далее, явно не ожидал.

«Выяснилось, что он у меня на ключах увидел свой брелок из «Звездных войн», который я нашел. Я спрашиваю: «Ну почему ты мне сразу не сказал? Отдал бы я тебе этот брелок», — улыбается он.

Что касается себя, то Максим не может сказать наверняка, является ли он хорошим отцом. Однако он старается сделать все, чтобы приблизиться к этому пониманию – читает книги по детской психологии. Изученное он применяет и в работе.

«Хороший ли я отец? Не знаю. Я в этом деле дебютант», — резюмирует он.