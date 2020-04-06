«У предков были плантации этого фрукта»: Корнелия Манго высказалась о своей необычной фамилии

Как отметила исполнительница, у нее, к сожалению, аллергия на вкусный плод.

Певица Корнелия Манго в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем необычном имени и фамилии.

«Корнелия — нераспространенное имя. А про фамилию Манго мне всегда говорили, что это, наверное, псевдоним. Но это моя настоящая фамилия. Мой отец сказал маме Диляре: «Какое имя ты выбираешь: Корнелия или Аранция. Она сказала, что выбирает Корнелию, потому что, как она думала, оно очень сильное». Корнелия Манго

По словам Манго, ее отец живет в Португалии. Он выходец из Гвинеи-Бисау. А мама у нее татарка, нагайка. Она родом из Астрахани. «Мама очень спокойная женщина. Она про меня сразу сказала, что девочка с таким цветом кожи не может быть просто Наташей, Катей или еще кем-то. Она заявила: «Моя дочь будет Корнелией Манго и станет когда-нибудь известной», — вспомнила певица.

При этом до пятнадцати лет мама и бабушка называли Корнелию просто Налия. «Но в 15 лет я сказала, что меня надо называть Корнелия Манго и я собираюсь стать артисткой. Это имя дало мне уверенность и силу. У меня, кстати, аллергия на манго. У предков отца были плантации этого фрукта», — заметила исполнительница.