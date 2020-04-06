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Алла Довлатова объяснила, как появился ее творческий псевдоним

По паспорту популярная радиоведущая Марина Евстрахина.

Алла Довлатова объяснила, как появился ее творческий псевдоним
Довлатова рассказала, как родился ее псевдоним/http://globallookpress.com/

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как придумала себе творческий псевдоним. По паспорту она Марина Евстрахина.

«Я работала на телевидении и училась сразу в двух институтах. Один был театральный, а второй журфак. Стала работать на телевидении. И вдруг сессия. В театральном мне сказали: «Или ты остаешься в институте, или уходишь с телевидения». Я ушла с телевидения, благополучно сдала сессию. Начала скучать, потому что освободилось очень много времени. И вдруг меня приглашают на радио. И тут я понимаю, что на радио меня никто не видит. Я могу взять псевдоним. И всех перехитрить».

Алла Довлатова

Как отметила звезда, в это время в театральном вузе они готовили дипломный спектакль и ей досталась самая маленькая роль. Практически без слов.

«Я ужасно расстраивалась. Мне досталась роль жены писателя Сергея Довлатова. Мы ставили «Заповедник». Я как раз перечитывала Довлатова. Буквально влюбилась в его творчество. И когда мне надо было придумать псевдоним, то я просто к фамилии Довлатов хотела придумать имя, чтобы музыкально звучало. Тут и стала Аллой Довлатовой», — рассказала радиоведущая.

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