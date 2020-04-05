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«Я все разберу, Лер, пожалуйста!»: Валерия сняла на видео домашний конфликт с Пригожиным

Певица застала супруга за расчисткой кабинета, о которой она давно просила.

«Я все разберу, Лер, пожалуйста!»: Валерия сняла на видео домашний конфликт с Пригожиным
Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 2004 года. Фото: globallookpress.com

Вечером 5 апреля певица Валерия выложила в Instagram видео, на котором ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, стоит на коленях. На самом деле мужчина решил разобрать ящики в своем кабинете и выкинуть все лишнее. Звездная супруга была поражена этому поступку, так как давно просила возлюбленного избавиться от хлама. На ролике запечатлена типичная сцена, как жена «пилит» мужа.

«Не может этого быть…» — удивляется Валерия увиденному.

«Чего не может?» — ворчит в ответ Иосиф.

«Какое счастье. Я так мечтала, что ты это сделаешь наконец. Повыбрасываешь кучу хлама».

«Да, я сам мечтал. Уже сил нет, честно. Вот только эту тумбочку, а там еще, смотри, сколько… Смотри, сколько визиток!»

«А кому они сейчас нужны-то? Нужные перефотографировать…»

«Представляешь, их тысячи перефотографировать!»

«Мне кажется, они не актуальны уже. И пожалуйста, вот эти ящики верхние разбери…»

«Я все разберу, Лер, пожалуйста! Ну что такое?»

«Как что такое? Просьба человеческая».

«Давай, ты сейчас еще все телефоны тут всем выложи…»

Однако в конце Пригожин улыбнулся, показывая, что не ругается с женой. Хотя еще немного, и зрители бы поверили, что у супругов назрел скандал. Так непривычно для людей, которые на публике всегда предстают в образе идеальной пары.

Напомним, ранее Валерия рассказала, что у них с мужем все-таки случаются конфликты, но певица знает, как наладить погоду в доме.

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