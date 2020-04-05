«Я все разберу, Лер, пожалуйста!»: Валерия сняла на видео домашний конфликт с Пригожиным

Вечером 5 апреля певица Валерия выложила в Instagram видео, на котором ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, стоит на коленях. На самом деле мужчина решил разобрать ящики в своем кабинете и выкинуть все лишнее. Звездная супруга была поражена этому поступку, так как давно просила возлюбленного избавиться от хлама. На ролике запечатлена типичная сцена, как жена «пилит» мужа.

«Не может этого быть…» — удивляется Валерия увиденному.

«Чего не может?» — ворчит в ответ Иосиф.

«Какое счастье. Я так мечтала, что ты это сделаешь наконец. Повыбрасываешь кучу хлама».

«Да, я сам мечтал. Уже сил нет, честно. Вот только эту тумбочку, а там еще, смотри, сколько… Смотри, сколько визиток!»

«А кому они сейчас нужны-то? Нужные перефотографировать…»

«Представляешь, их тысячи перефотографировать!»

«Мне кажется, они не актуальны уже. И пожалуйста, вот эти ящики верхние разбери…»

«Я все разберу, Лер, пожалуйста! Ну что такое?»

«Как что такое? Просьба человеческая».

«Давай, ты сейчас еще все телефоны тут всем выложи…»