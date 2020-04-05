«Кажется, что-то не по плану пошло…»: Роза Сябитова собрала дома конь-паровоз

Ведущая решила показать своим поклонникам, чем можно заняться на домашнем карантине.

Телесваха Роза Сябитова объявила подписчикам в Instagram, что в ближайшее время выложит несколько видео о том, чем можно заняться во время самоизоляции. Зная веселый нрав и креативность телеведущей, зрители приготовились увидеть что-то забавное, но первое видео оказалось всего лишь про собирание пазлов.

Соведущая «Давай поженимся!» показала, как они с дочкой собирают самый обычный пазл — картину по сюжету диснеевской «Белоснежки». Сюрприз ждал подписчиков, когда Сябитова представила готовую работу. На ней вместо принцессы, семи гномов и лесных зверей красовалось «чудо-юдо», похожее на паровоз на конских ногах.

«Мам, кажется, что-то не по плану пошло…» — комментирует на видео 27-летняя Ксения. «Крута!» — уверенно заявляет ведущая, показывая большой палец. «Нет, это не то, что должно быть…»

Напомним, с недавнего времени 58-летняя Сябитова взялась делать популярные у блогеров вайны – короткие смешные ролики для социальных сетей. В одной из своих первых работ она предстала перед публикой в образе спившейся женщины, «рекламируя» при этом бормотуху.