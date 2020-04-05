«Полосатая жизнь»: Нетребко удивила архивным клипом на злобу дня

Звезда оперы Анна Нетребко регулярно делится с поклонниками в своем микроблоге в Инстаграм оптимистичными зарисовками из прошлого. На этот раз она опубликовала малоизвестный нынешнему поколению видеоклип на песню «Полосатая жизнь». Композицию исполнили звезды советских кинофильмов – всенародно любимые актеры комедий Леонида Гайдая:

«Это забавная песня о том, что жизнь похожа на зебру, с белыми и темными полосами, так что не расслабляйте свои нервы», — подписала свою публикацию звезда сцены.

Подписчики поблагодарили свою любимицу за столь позитивный контент. Некоторые отметили, что впервые видят этот клип, но актеров, которые исполняют песню, узнали многие:

«Как здорово! Не видела раньше! спасибо!!!», «Очень вовремя!!!», «Золотухин поет». «Какие актёры», «Какие все милые», «Анна! Прямо на злобу сегодняшнего дня! Все уже было, обо всем уже сказано. Спасибо, что нашли это жизнеутверждающее видео!» — написали некоторые подписчики.

Кроме видео и фотоархивов, артистка в период карантина разбирает гардероб. На днях она показала целую коллекцию шляпок и рассказала, как хранит их.