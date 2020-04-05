Анна Кастерова не смогла уговорить мужа поучаствовать в провокационном челлендже

Хоккеист Евгений Малкин отдал супруге свою форму, но сам переодеваться в ее вещи отказался.

Жена хоккеиста Евгения Малкина предложила своему супругу поучаствовать в модном флешмобе из социальных сетей, когда два человека неожиданно меняются одеждой. Но суровый спортсмен отказался сниматься в ролике своей возлюбленной, так как в этом случае ему бы пришлось натягивать на себя женский наряд.

Пришлось телеведущей Анне Кастеровой устраивать эксперимент с самой собой. На ролике, который красавица опубликовала в Instagram, видно, как она сначала танцует в своей тренировочной одежде, а затем предстает в хоккейной форме своего мужа и с клюшкой в руках. Забавно, что супруг-спортсмен все-таки попал в кадр — он сидит на заднем плане и осуждающе качает головой.

«Когда мужа не уговорила, а поучаствовать очень хочется», — подписала видео Анна.

В социальных сетях ей подсказывают, что она выбрала не тот наряд, — нужно было надеть блестящее платье, как в случае с Димой Биланом, якобы тогда шансов соблазнить мужа на провокационную забаву было бы больше.