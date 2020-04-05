«Я радуюсь»: Тарасов прокомментировал успех бывшей жены Ольги Бузовой

Футболист был краток и не стал углубляться в тему.

Футболист Дмитрий Тарасов вышел в прямой эфир из домашней самоизоляции и пообщался в социальной сети с ведущей «Нового радио» Алисой Селезневой. Спортсмену пришлось ответить на вопросы подписчиков, самым популярным из которых стал вопрос про его бывшую жену Ольгу Бузову.

Напомним, после расставания с Тарасовым телеведущая долгое время строила из себя «брошенную женщину» и на этой волне записала несколько песен, раскрутившись как певица и блогер. Сейчас Бузова «купается» в рекламных и телевизионных контрактах, а недавно она перестала страдать от одиночества, найдя себе нового жениха.

Тарасова напрямую спросили, завидует ли он головокружительному успеху своей бывшей жены.

«Я радуюсь, только радуюсь», — улыбнувшись, ответил Дмитрий.

Также он отметил, что является единственным футболистом, которому всеобщий карантин пошел на пользу, — из-за досадной травмы ноги, которую он получил на сборах практически сразу, как подписал контракт с «Рубином». Сейчас, когда все чемпионаты отменены, Тарасов может спокойно приводить свою ногу в порядок. Спортсмен признался, что вначале расстроился своей неудаче, но сейчас он может спокойно восстанавливаться в ожидании возобновления матчей.