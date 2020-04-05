«Я бы прибила его в одну секунду»: вдова Говорухина не поверила в слухи о романах режиссера

Галина Борисовна призналась, что не стала бы терпеть измен и тут же ушла бы.

На канале «Россия 1» вышла передача «Расследование Леонида Закошанского», посвященная вдовам великих актеров. Во время интервью с супругой режиссера Станислава Говорухина Галиной ведущий спросил ее, как она реагировала на многочисленные слухи о романах артиста с другими женщинами.

72-летняя вдова заверила, что в их семье никогда не стоял вопрос ревности. Режиссер просто бы никогда не отпустил свою Галину и не ушел бы к красавице по-моложе.

«Я никогда не меняла гордость на любовь. Если бы Слава пришел домой, и я бы почувствовала, что что-то не то, запах женщин… Я же Весы, я бы прибила его в одну секунду. Я бы собрала вещи и ушла», — откровенно заявила Говорухина.

Напомним, Станислав Сергеевич умер летом 2018 года после продолжительной болезни. Галина Борисовна рассказывает, что он до последнего дня был активен, играл в шахматы и даже говорить не хотел о том, что он нездоров. После его смерти она сохраняет их дом в чистоте и ухоженности, всегда готовым к гостям.