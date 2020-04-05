Мамина принцесса: Кудрявцева запечатлела дочь на беговеле и с помадой в руках

48-летняя Лера Кудрявцева на домашней изоляции проводит время с дочкой Машей и мужем хоккеистом Игорем Макаровым. В Stories ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась свежим кадром, запечатлев полуторагодовалую наследницу на беговеле. Светская львица растит дочку как маленькую принцессу. Кудрявцевой нравится покупать Машеньке приданное и наряды. Так, в качестве домашней одежды в гардеробе малышки появилось платье с модными рукавами-фонариками и синими лентами в виде подтяжек с бантиками.

Примечательно, что дочка телеведущей научилась кататься на беговеле. Кроха отталкивается от пола ножками, удерживая при этом равновесие. Ко всему прочему, Маша проявляет интерес и к маминой косметике. Кудрявцева разрешает наследнице красить губы, правда пока только гигиенической бесцветной помадой.

«Маш, давай! Крась губы… И отдай папе помаду… Путь он тоже губы накрасит», — обратилась к полуторагодовалой дочке Кудрявцева.

К слову, в эфире программы «Звезды сошлись» соведущая Оскара Кучеры призналась, что никогда не смогла бы простить возлюбленному измены. Если светская львица узнает о неверности мужа, она тут же подаст на развод. Телеведущая заверила, что не станет мириться с похождениями своей второй половинки. Стоит отметить, что Игорь Макаров пока не давал супруге поводов для ревности.