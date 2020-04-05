«Расплодилось уродов»: Гузеева жестко прошлась по хейтерам в Сети

В период самоизоляции знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева очень активно делится со своими подписчиками кулинарными секретами. А ее дочь Ольга в это время самовыражается по-другому: танцует или рисует. И одно из творений девушки звездная мама даже показала: на снимке Ольга Бухарова предстала в оригинальном гриме – с выбеленным лицом, бровями и красными слезами-алмазами. При этом телесваха предупредила, что комментарии закрыла:

«Вот так творит моя дочь на карантине. Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду, пока они самоубьются», — написала под публикацией Гузеева.

Это не первый резкий выпад артистки, она время от времени не просто не подбирает выражения, а, наоборот, кажется, хайпует на своем характере. Не так давно она нецензурно обратилась к тем, кто не соблюдает режим самоизоляции. А в другом посте назвала детей «разносчиками заразы».