«Мы совершенно расточительны»: Клявер сравнил отношение людей к машинам и к здоровью

В интервью перед своим 45-летием певец Денис Клявер рассказал о своем здоровье и важности заботы о себе. Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что раз в год проходит обследование организма, сдает анализы, в том числе и на онкологию. Мужчина посоветовал делать так же всем, кто старше 30 лет.

«Мы совершенно расточительны, легкомысленны к своему здоровью, думая, что вечные, а это ошибочные мысли. Как и боязнь врачей, диагнозов. Но при этом мы трепетно относимся к купленным автомобилям, чуть что — сразу ТО, трясемся над каждым винтиком, все перепроверяем. Так почему же мы не относимся так же и к своему организму?» — цитирует певца «Комсомольская правда».

Напомним, что день рождения у Дениса 6 апреля, и, как и многие Овны, он не сможет устроить полноценный праздник из-за карантинных мер. Однако необходимость самоизоляции артист полностью поддерживает, поэтому собирается получать поздравления по видеосвязи, ну а большое празднование решил отложить до лета.

больше по теме Клявер едва не улетел в Китай, когда азиатскую страну только начал атаковать коронавирус Перед самым Новым годом он должен был отправиться со всей семьей в Поднебесную.

Кстати, Клявер признался, что понес существенные потери в финансах из-за невозможности полноценно работать. Но даже если ему и поступали предложения о частных концертах в апреле, он ото всех отказался ради здоровья и безопасности.