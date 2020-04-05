«Обожаю! Это последняя пачка из запасов»: Брежнева ест сухари вместо хлеба

38-летняя Вера Брежнева на карантине нашла замену обычному хлебу. Экс-солистка группы «ВИА Гра» ест исключительно безглютеновые сухари. По словам певицы, за прошедшие на самоизоляции дни она успела опустошить все свои запасы. Так, у поп-исполнительницы осталась только одна пачка. Ранее в одном из интервью возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что запрещает своим дочерям — 19-летней Соне и десятилетней Саре — добавлять в блюда майонез. Для артистки это табу.

«Мое спасение, если хочется хлеба. Обожаю эти сухарики!! Последняя пачка из запасов перед карантином», — добавила певица.

К слову, некоторые продукты из своего рациона исключила и Анастасия Волочкова. Балерина, как и возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе, уже давно не ест хлеб. Так, вместо бутербродов к праздничному столу артистка подает свое фирменное блюдо — икру на огурчиках. Ко всему прочему, экс-возлюбленная Сулеймана Керимова не ест колбасу. Знаменитость отдает предпочтение шпинату, свежей рыбе, зелени и острым супам из перца чили.

В недавнем интервью Брежнева подметила, что в юности, как и большинство ее сверстниц, она комплексовала из-за фигуры. Однако со временем артистка полюбила свое тело. Сейчас певица не видит повода для переживаний. Она вполне довольна тем, как выглядит.

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