«Я шла к этому год»: Муцениеце вспомнила о расставании с Прилучным в своем новом шоу «Полный развод»

Знаменитая актриса, телеведущая и блогер Агата Муцениеце на своем YouTube-канале, в котором, к слову, более 600 тысяч подписчиков, представила новое шоу «Полный развод». В нем звезда намерена честно обсуждать самый болезненный период в жизни человека — развод. Она уверена: переживания и эмоции, которые накрывают в это время, не надо скрывать и бояться делиться ими.

Героиней первого выпуска стала певица Рита Дакота. Сама Муцениеце призналась, что решалась на развод очень долго:

«Я шла к этому год. Наши отношения стали портиться год назад. И эти дурацкие стадии отрицания, всепрощения. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая скоро закончится. Но в итоге чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял», — рассказала о своем опыте актриса.

На нее очень давила публичная сторона вопроса, напомнила звезда. Потому что казалось, что все вокруг будут разочарованы в ней.

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Напомним, о разводе Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили в феврале. Они почти одновременно опубликовали официальное обращение к поклонникам, в котором подчеркнули: решение расстаться принято обоюдно. У пары подрастают двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.