Уикенд с семьей: Петренко поделился редким фото с Бродской и старшими дочерьми

В Stories актер театра и кино Игорь Петренко опубликовал редкий снимок, на котором он запечатлен в компании 29-летней Кристины Бродской и старших дочек. В браке с молодой возлюбленной артист обзавелся тремя наследницами: Софии-Каролине пять лет, Марии три годика, а младшей Еве всего год.

Несмотря на значительную разницу в возрасте — четырнадцать лет, — Игорю и Кристине удалось построить гармоничные отношения. Нынешняя избранница актера с легкостью поладила и со старшими сыновьями мужа. От Екатерины Климовой у Петренко есть тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. Мальчики, как их старшая сестра 18-летняя Елизавета Хорошилова, учатся в Ломоносовской школе.

И после развода с актрисой из исторической теленовеллы «Бедная Настя» Игорь все так же принимает участие в жизни своих отпрысков. Мальчики успели подружиться с мачехой — Кристиной Бродской. Петренко часто берет сыновей к себе на выходные. В эфире программы «Ты не поверишь!» актер подметил, что у него большая семья. Разумеется, он общается с Екатериной. Им всегда есть что обсудить.

Особое внимание Игорь уделяет дочкам от Бродской. По словам актера, пятилетняя София-Каролина растет очень чуткой и заботливой девочкой. Она помогает звездной маме нянчиться с маленькой Евой. При этом никакой ревности к своим сестренкам кроха не испытывает.