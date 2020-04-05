Том Хэнкс: «Жениться нужно не раньше тридцати лет и на правильной женщине»

Актер состоит в счастливом браке со своей женой Ритой Уилсон уже более 30 лет.

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон были в числе первых западных знаменитостей, которые заразились коронавирусом. После пара удачно пролечилась и отправилась на домашний карантин. Супруги стойко перенесли этот удар судьбы и остались позитивными и жизнерадостными.

Стоит отметить, что они в законном браке уже более 30 лет и являются одной из самых крепких пар Голливуда.

«Жениться нужно не раньше тридцати лет и на правильной женщине. Мне повезло. Я встретил замечательную, потрясающую Риту и считаю себя самым счастливым мужчиной на свете», — рассказал актер изданию «7 дней».

Он отметил, что нет никакой магии или секрета его счастливых отношений, — нужно лишь поблагодарить судьбу за то, что она свела этих людей в нужное время и в нужном месте. 63-летний актер уверен: что бы ни случилось, они всегда будут вместе и пройдут через любые трудности. Что, собственно, и доказала ситуация с заражением опасным вирусом.

Кстати, в том же интервью Хэнкс признался, что использовал опыт своих счастливых отношений с Ритой для создания образов персонажей в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп».