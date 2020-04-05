«Красивый образ!»: Альбина Джанабаева показала стильный look

Певица в самоизоляции соскучилась по нарядам и макияжу. Она примерила свитер с горловиной и брюки трендового бежевого оттенка, а также туфли с острым носом на низком ходу.

Режим самоизоляции в стране президент Владимир Путин продлил до конца апреля. Но уже спустя неделю многие звезды шоу-бизнеса стали изнывать от скуки и жаловаться, что переделали все свои дела. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, очевидно, тоже соскучилась – по нарядам и макияжу. Она в личном аккаунте в Инстаграм предстала перед подписчиками в стильном и комфортном образе – свитере с горловиной, брюках модного бежевого оттенка и туфлях с острым носом на низком ходу.

«Первый раз, за время самоизоляции, захотелось хоть как-то принарядиться! …или это просто весна…» — написала под своим фото певица.

Она спросила у подписчиков, возникает ли сейчас у них подобное желание. Многие ответили утвердительно:

«Да, каждый день такое желание», «Какая уютная фотография», «Альбина, конечно, возникает. На то мы и женщины. Весна, время чувств и любви. Вы красотка! Молодец! Всегда в форме и видно, что вас любят», «Я периодически джинсы примеряю, а то пижама обманчива», «Красивый образ!», «Вы красотка!» — прокомментировали некоторые из подписчиц.

Кстати, не так давно звезды Инстаграма запустили челлендж #dressformyself. Они призывают всех красоток наряжаться дома и поднимать себе этим настроение.