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«Очень люблю»: рэпер Feduk нежно поздравил свою девушку с днем рождения

Музыкант забавно станцевал для Александры Новиковой в честь ее праздника.

«Очень люблю»: рэпер Feduk нежно поздравил свою девушку с днем рождения
ФЕДУК. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

На личной странице в социальной сети Инстаграм популярный рэп-исполнитель Feduk поздравил свою возлюбленную, дочь ресторатора Аркадия Новикова Сашу с днем рождения. 5 апреля девушка отмечает 26-летие. По этому поводу ее бойфренд сделал красивую фотоподборку совместных кадров и снова признался ей в любви:

«У Моей Сашеньки День Рождения! Очень Люблю!» — подписал под публикацией певец.

А сама именинница на своей странице поблагодарила всех поздравивших ее с праздником и опубликовала среди снимков любимых и близких людей забавный танец своего бойфренда. Feduk кружился под песню «У моей девушки день рождения» и выглядел совершенно счастливым.

Feduk, или Федор Инсаров, встречается с Александрой Новиковой больше года. Официально о своем романе пара объявила в феврале прошлого года, но до этого их регулярно замечали вместе на отдыхе.

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день рожденияНовости googleновости музыкирэпер FedukСаша НовиковаФедук
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