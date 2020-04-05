«Планирую шить»: Литвинова поделилась с подписчиками, как решит проблему с масками

В ответ фолловеры скинули ей множество своих вариантов.

Рената Литвинова сообщила своим подписчикам, что у нее закончился запас одноразовых медицинских масок, купленных ранее в аптеке. Однако она не унывает и намерена самостоятельно решить эту проблему.

«Планирую начать шить из марли, как у старинных докторов», — написала актриса в личном блоге.

А пока план не реализован, звезда использует шарф в качестве маски.

Пост имел огромный отклик у аудитории, судя по всему, у людей уже накопился здесь немалый опыт.

«Можно сделать марлевую маску с зазором, чтобы вату менять в ней. Очень удобно. Постирал, погладил, вату сменил и ходи довольный. А с точки зрения эстетики – выглядит очень антуражно», «Еще можно ежедневные прокладки вставлять, менять через час», «Или из марли в 14 слоев. И стирать, гладить», — прокомментировали фолловеры.

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