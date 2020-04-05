65-летний Крутой сравнил загорающую на пляже падчерицу с Афродитой

34-летняя падчерица Игоря Крутого вместе с близкими пережидает карантин в Майами. На личной страничке в Instagram Виктория поделилась пляжным фото, блеснув фигурой в купальнике. Напомним, что у светской львицы есть четырехлетняя дочка Деми-Роуз. Как выяснилось, именно внучка Ольги Крутой запечатлела маму на отдыхе, выступив в качестве фотографа. Сама Виктория по достоинству оценила снимок, разместив его в микроблоге.

По словам падчерицы композитора, они стараются не нарушать правил самоизоляции. Так, семья Игоря Яковлевича избегает мест с большим скоплением людей. В основном Виктория с младшей сестренкой Сашей и дочкой Деми сидит дома. На уединенную прогулку наследницы пианиста выходят только во второй половине дня.

«Мы нашли классное местечко на траве, где нас никто не трогает. И мы можем заниматься йогой или загорать», — уточнила дочка Ольги Крутой.

К слову, помимо верных почитателей комплимент Вике сделал и ее отчим. 65-летний композитор сравнил загорающую в монохромном купальнике падчерицу с Афродитой. К старшей дочери своей второй жены Ольги музыкант всегда относился как к собственному ребенку.