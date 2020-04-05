«На пробы меня не зовет»: Нелли Уварова прокомментировала отношения с бывшим мужем

При этом актриса из сериала «Не родись красивой» заверила, что с Сергеем Пикаловым она разошлась без громких скандалов.

В свои 40 лет Нелли Уварова не только построила карьеру в театре и на ТВ, она также обзавелась наследниками. В браке со вторым мужем Александром Гришиным актриса из сериала «Не родись красивой» воспитывает двоих детей: восьмилетнюю дочку Ию и трехлетнего сына Игнатия.

По словам Нелли, она крайне редко дает какие-либо комментарии относительно своей семьи. Еще до популярности Уварова считала, что частные аспекты личной жизни не должны становиться достоянием общественности. Артистка полагает, что только она сама вправе решать, с кем ей встречаться и когда выходить замуж. По этой причине свой второй брак партнерша Григория Антипенко не обсуждала даже с мамой. О том, что она развелась с первым супругом — режиссером Сергеем Пикаловым, родители Уваровой узнали спустя год после всего произошедшего. Экс-возлюбленный Нелли все также поддерживает отношения с ее близкими.

Примечательно, что Пикалов успел познакомиться и с нынешним избранником Нелли. Еще лет шесть назад Гришин снимался в одном из фильмов Сергея. К подобному Уварова относится абсолютно спокойно.

«Это, конечно, высокие отношения», — отметила актриса.

При этом Нелли уточнила, что ей самой работать с бывшим мужем после развода не доводилось. Знаменитость не видит смысла ставить Пикалова в неудобное положение расспросами о том, почему он не предлагает ей ролей.