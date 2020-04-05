Джанлука в желтых микротрусиках показал, как переживают карантин миллионеры

Италии в настоящий момент приходится непросто, страна находится на жестком карантине из-за пандемии коронавируса. Однако грустят в этой стране далеко не все. Знаменитый «танцующий миллионер» Джанлука Вакки показал в Сети, как он проводит досуг в самоизоляции.

Бизнесмен, примерив ярко-желтые микротрусики, прокатился по своему огромному дому на скутере. Во время развлечения мужчину все время весело преследовала его собака.

«Кардиотренировки во время карантина для моего малыша Гордо и электрический скутер для меня», — подписал он кадр.

Вакки не забыл также обозначить свой пост хештегом #оставайсядома.

Ранее Джанлука высказывался о самоизоляции на карантине. Любитель праздной жизни считает, что эта мера необходима.

«Мы должны быть спокойными и работать над собой, чтобы стать лучше, когда все закончится. Помните, что в жизни есть баланс, и когда случается что-то плохое, наступает нечто большее. Не переставайте быть позитивными, скоро все будет хорошо. Будьте здоровы!» — сказал он.

Стоит отметить, что в такой квартире, как у Джанлуки, с бассейном, прекрасными видами на море и личным тренажерным залом, оставаться на карантине – одно удовольствие.