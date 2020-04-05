«Всем стоять!»: Варнава со своим парнем зажигательно станцевала на балконе

Компанию ей составил бойфренд Константин Мякиньков, а также актер Евгений Бороденко.

Екатерина Варнава поддержала челлендж, пропагандирующий балконные выступления. Вместе со своим парнем, танцором Константином Мякиньковым, а также коллегой по Comedy Woman, актером Евгением Бороденко, она исполнила зажигательный танец.

Началась эта акция в Италии, где люди стали выходить из своих квартир на балконы и давать небольшие концерты, поднимая дух сограждан, находящихся в квартирных изоляциях.

«Всем стоять! Крутые рейнджеры танцуют. Локация: ля балкон», — подписала она получившийся ролик в Instagram. «Я лайкнул все комментарии», — обозначился Бороденко.

Многие звезды российского шоу-бизнеса тоже не смогли пройти мимо хореографии Варнавы. «Полный синхрон. Огонь», — прокомментировал ролик Александр Ревва. «Круть нереальная!» — написал музыкант Тимур Родригез. «Я тоже так хочу», — отметилась актриса Светлана Устинова.