«Сегодня до 38,3»: у сына Воеводиной резко поднялась температура

Оксана Воеводина сообщила в личном блоге, что ее сын, наследник бывшего короля Малайзии Мухаммада V, испытывает недомогание. Девушка связывает это с прорезывающимися зубками, но в то же время сильно переживает, что это могло случиться по другой причине.

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«У Леона уже выросли два верхних и два нижних зуба, и активно режутся еще четыре зуба. Сегодня у него поднялась температура до 38,3, но затем она быстро прошла… На фоне последних событий у меня, конечно, же случился стресс, но мама и няня успокоили и сказали, что такое случается из-за зубов», — написала она в Instagram.

Отметим, что ранее сама Оксана испытывала недомогание. По ее словам, за март она успела переболеть четыре раза. Возможно, из-за этой информации часть подписчиков звезды восприняли слова Воеводиной довольно агрессивно.

«Меня удивляет, когда повышенную температуру считают симптомом прорезывания зубов. Вирус, который малыши иногда за сутки побеждают. Посоветуйтесь с доктором», — написала, к примеру, одна из подписчиц.

Оксана ей ответила, что подхватить вирус им было негде, поскольку они с Леоном на домашней изоляции уже три недели.

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