«Если любят ребенка, примут его любым»: Брухунова рассказала, как родители отнеслись к Петросяну

Некоторые поклонники юмориста до сих пор не могут поверить, что он женился на девушке младше его в два раза.

31-летняя Татьяна Брухунова рассказала, как ее родители отнеслись к свадьбе с 74-летним Евгением Петросяном. В субботу, 4 апреля, девушка вышла в «прямой эфир», чтобы уделить время своей аудитории. Одна из зрительниц задала вопрос, как мама и папа Татьяны восприняли появление столь возрастного жениха на пороге их квартиры.

Брухунова отметила, что для родителей, которые беззаветно любят свое дитя, любой его выбор будет достойным. Примерные мать и отец отличаются зрелым взглядом на вещи: как и любой другой человек, они могут страдать из-за того или иного поступка своего наследника, но главной движущей силой будет принятие.

«Если родители любят своего ребенка, они его примут любым. Настоящий родитель — это человек, который обладает безграничной любовью к своему ребенку и ему не важно, что он выберет. Родитель примет его сторону, никогда не будет с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле — родительской», — поделилась своими соображениями она.

Отметим, что некоторые поклонники творчества Петросяна до сих пор не могут поверить, что юморист женился на девушке в два раза младше себя. Сам комик и его супруга же выглядят очень счастливыми – недавно они вместе летали в Дубай, где провели 10 дней насыщенного отпуска. По прилете Татьяна признавалась – отдых был прекрасен, о необходимости возвращаться в Москву она практически не думала.