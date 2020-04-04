«Не хочу давать поводов тварям»: Брухунова сорвала зло на журналистах за новости про ребенка

31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сорвала зло на журналистах за новости про внебрачного ребенка. В субботу, 4 апреля, девушка вышла в «прямой эфир» в Instagram, где ответила на вопросы подписчиков. Татьяна заявила, что не читает новости о себе и не интересуется тем, что пишут в прессе по поводу ее условного пополнения в семье. Воевать с журналистами Татьяна не хочет и считает эту затею бессмысленной.

«Уже несколько раз отвечала на вопрос про ребенка, мне эта тема не нравится. Почему чужие люди обсуждают личную жизнь, кто дал им это право, я не знаю. К сожалению, мы живем в стране, где не предусмотрена ответственность за подобный вид клеветы, поэтому приходится терпеть», — сказала она.

Брухунова также акцентировала внимание – она неоднократно советовалась по поводу возможных исков со своим адвокатом. Вместе со специалистом Татьяна пришла к выводу, что затевать публичные споры – не лучшая затея.

«Деньги, которые можно получить после судебных тяжб – максимум 100-150 тысяч рублей. Большая часть из них уйдет на услуги адвоката. У меня очень хороший юрист, я счастлива, что он проходит весь этот сложный путь со мной. Мы обсуждали эту тему и пришли к выводу, что это бессмыслица. Не хочу давать поводов этим тварям, по-другому их не могу назвать, глумиться надо мной, над моей семьей. Я надеюсь, что придет время, когда все смогу рассказать сама», — отметила она.

Брухунова также заявила – сплетни за спиной ее абсолютно не задевают, ведь это доказательство того, что грязные языки имеют другие люди, она сама при этом остается чиста.

«Когда сидят левые люди, которые не имеют к моей жизни никакого отношения, и мусолят меня, это позорит их. Они как грязные чушки унижают себя. Обсуждают, сколько детей, сколько любовниц. Это все ниже ватерлинии, это их грязь, до меня она не долетает», — резюмировала она.