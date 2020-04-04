«Не надо унывать!»: 94-летняя Вера Васильева рассказала, как переживает самоизоляцию

В конце марта президент России Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса вводится режим самоизоляции. Сначала жители страны провели дома одну неделю. А потом нерабочие дни были продлены до конца апреля. К 4 апреля всего в стране было зарегистрировано больше 4 тысяч заболевших людей. Даже артисты, которые временно не могут давать концерты и выступать в театрах, соблюдают рекомендации и находится в своих домах с семьями. А дети и студенты перешли на дистанционное обучение.

Но некоторые россияне тяжело переживают самоизоляцию. Не все привыкли долго находиться в четырех стенах, поэтому находят причины, чтобы выйти на улицу или начинают впадать в уныние. Поддержать всех, кто находится в изоляции, решила Вера Васильевна. Артистка театра и кино, а также лауреат двух Сталинских премий, записала видеообращение.

«Дорогие мои, я очень старательно выполняю поручения, которые идут от телевидения, чтобы мы сидели дома. Чтобы прекратить распространение этой тяжелой болезни. Но дома можно быть и не унывать. Можно делать что-то хорошее, заниматься своими внуками или детишками. Это очень приятно! Вот мне повезло — дочка моей крестницы со мной. Каждую секунду от нее исходит радость, радость жизни. Она сама так добра, так прекрасна, что даже просто любоваться на ребенка — это уже утешение, уже счастье. Мне очень хочется подбодрить всех, кто начинает унывать. Не надо унывать! Надо сказать спасибо за то, что мы стараемся миновать этот тяжелый период в жизни нашей страны и тяжелый период в жизни каждого человека», — высказалась Васильева.

Ее слова тронули историка моды Александра Васильева, который опубликовал ее ролик.

«Вера Кузьминична на самоизоляции говорит очень важные и мудрые слова. Давайте прислушаемся!» — написал он.

Поклонники были рады увидеть любимую актрису и поблагодарили ее за теплые слова.

«Вера Кузьминична прекрасна, очень ее люблю!» — присоединилась Екатерина Стриженова.

«Какая красивая женщина! Очень мало женщин такого возраста сохраняют внешнюю красоту!», «Вера Васильевна достойна уважения и восхищения! Для меня всегда она образец женственности и красоты», «Мне сразу вспомнился фильм «Чук и Гек». Прекрасная роль мамы!», — прокомментировали пост подписчики.