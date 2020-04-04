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«Эталон русской женщины»: беременная Шубская поучаствовала в чувственной фотосессии

26-летняя супруга Александра Овечкина хорошеет день ото дня.

«Эталон русской женщины»: беременная Шубская поучаствовала в чувственной фотосессии
Анастасия Шубская/Фото: https://www.instagram.com/p/B1Bn8Niiv5M/

Беременная супруга хоккеиста Александра Овечкина – 26-летняя Анастасия Шубская поучаствовала в чувственной фотосессии. Находящаяся в ожидании второго малыша швейцарская актриса старается как можно больше находиться перед объективом, чтобы запечатлеть важный этап в жизни. В субботу, 4 апреля, девушка вновь поделилась с фолловерами несколькими снимками из стильной черно-белой фотосессии.

В кадре знаменитость, одетая в черное платье с глубоким декольте с особым трепетом обнимает подросший живот на фоне большого окна. На обнародованных снимках Анастасия выглядит сосредоточенной и по-особенному счастливой.

«Люблю черно-белые фотографии, в них какая-то особая глубина и загадочность…», — поделилась своим мнением на тему фотокарточек она.

По достоинству оценили работу фотографа и подписчики Шубской. «Анастасия, вы и так прекрасны, а на этих кадрах-вдвойне», «Просто богиня», «Совершенна от природы», «Балуйте нас фотографиями вашего состояния почаще», «Эталон русской женщины», — озвучили свои соображения они.

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