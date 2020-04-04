«Кровинушка»: Максим Виторган поделился трогательным снимком с трехлетним сыном от Собчак

Максим Виторган поделился с подписчиками трогательным снимком с трехлетним сыном Платоном. Несмотря на скандальный развод с матерью мальчика – телеведущей Ксенией Собчак, актер достаточно много времени уделяет своему младшему сыну. Даже карантин не стал преградой для встречи любящего отца и ребенка.

Результатом проведенного совместного времени Виторган поделился с фолловерами. В личном микроблоге в Instagram артист обнародовал трогательный кадр, на котором нежно целует Платона в тот момент, пока сам мальчик отвлекся на внешний мир.

Комментирующих трепетная любовь Максима к малышу покорила. Они заявили, что нет ничего более чудесного, чем нежные чувства между родителем и ребенком. «Какой у вас чудесный парень растет, Максим!», «Такая генетика с обеих сторон!», «Кровинушка», «С папой у Платона совсем другой взгляд», «Как сильно сын на вас похож», — писали они. Нашлись, впрочем, и те, кто поинтересовался, с кем из родителей малыш находится на карантине. Отвечать на этот вопрос Виторган не стал.