Группа Green Day выпустила новый альбом

Музыкальный коллектив Green Day внезапно вновь порадовал своих поклонников. Хотя предыдущий альбом группы выше всего два месяца назад, группа выпустила еще одну новинку, мини сборник под названием Otis Big Fuitar Mix.

Этот проект нельзя назвать полноценным релизом, ведь по сути там всего три композиции, да и те ремиксы, а не оригинальные хиты, однако в период самоизоляции даже подобный подарок будет воспринят ценителями музыки с благодарностью.

Как рассказали представители коллектива изданию NME, во всех трех композициях сделан большой акцент на гитаре, которого ранее не было.