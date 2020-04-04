«Мне было очень больно»: Подольская вспомнила, как тайна привела ее к расставанию с Пресняковым

Певица до сих пор рассказывает эту историю с содроганием.

Певица Наталья Подольская едва не рассталась с Владимиром Пресняковым. Эту историю, которая нанесла ей серьезный ущерб, артистка до сих пор вспоминает с содроганием.

В студии шоу «Секрет на миллион» Наталья вспомнила: она узнала о том, что Пресняков до сих пор женат, совершенно случайно. На это молодой артистке намекнул Игорь Николаев. К тому моменту Наталья уже успела влюбиться во Владимира так сильно, что держать себя в руках было практически невозможно.

«Тогда у меня сердце оборвалось. Он со мной на эту тему никогда не говорил. В какой-то момент я его просто бросила. Перестала брать трубку. Я написала смс: «Прости, но мы больше не можем встречаться». Он звонил, я не брала телефон. Мне было очень больно», — рассказала она.

В разлуке Пресняков и Подольская пробыли около пяти месяцев. Практически каждый вечер Наталья плакала, вспоминая Владимира. В следующую встречу артистка не смогла сдержать себя: села перед возлюбленным на колени, положила голову ему на ноги и разрыдалась. Мужчина просто не знал, что сказать.

«Это все было не зря. Когда мы стали встречаться опять, он уже был официально разведен», — резюмировала она.