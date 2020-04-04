«Не держи зла»: Боня вместе с восьмилетней дочкой обратилась к Шишковой с извинениями

Светская львица проводит время вместе с наследницей во Франции. Девочка узнала о конфликте мамы с моделью и решила их помирить.

Виктория Боня обычно много путешествует. Но в марте она приехала во Францию, несмотря на пандемию коронавируса. Светская львица не могла пропустить день рождения своей дочери Анджелины. Девушка задержалась в Каннах.

Она занимается спортом, снимает бьюти-ролики для поклонников и проводит время с наследницей. А на днях у нее случился конфликт с бывшей возлюбленной Тимати Аленой Шишковой. Боня раскритиковала внешность модели, которая якобы испорчена разными инъекциями.

Вскоре Алена ответила на слова девушки. Она заявила, что Виктория должна снять накладные волосы, виниры и избавиться от ботокса, если хочет кого-то критиковать за неестественную внешность. Более того, модель считает, что знаменитости нужна психиатрическая помощь.

Первое время Боня хранила молчание. Она показывала, как нежится на солнце возле дома со своей восьмилетней дочкой. А потом телеведущая записала видео с извинениями. В нем приняла участие и Анджелина.

«Я хочу сказать, что наверное не надо было комментировать на публику. Я ни в коем случае не хотела обидеть человека. Я всегда тебя считала привлекательной, красивой», — высказалась Виктория. «Так что, Аленочка, прости нас, пожалуйста. Моя мама не хотела тебя обидеть. Просто прокалывание не так уж красиво. Моя мама тоже так сделала чуть-чуть. Но самое важное, не красота, а чтобы душа была красивая», — добавила уже дочь светской львицы.

Девочка следила за тем, как мама записывает сообщение и иногда добавляла фразы.

«Алена, не держи зла. Я не со зла. Во мне нет ни капли злого умысла», — заверила Боня.

«Мне просто неудобно. Я захотела, чтобы вы просто помирились. Для меня это самое важное, чтобы вы помирились», — призналась после этого Анджелина.

После этого мама и дочка продолжили наслаждаться солнечным днем. Они решили поиграть в бадминтон. К слову, наследница Бони подросла. У нее выпало несколько молочных зубов, но девочку эту не смущает.