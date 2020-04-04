«Настя, спасибо за внука!»: Стриженова отметила двухлетие Пети по Skype

Екатерина Стриженова отметила день рождения внука по Skype. 4 апреля маленький любимец актрисы стал на год старше – ему исполнилось 2 года. Правда, поприсутствовать на празднике большая семья Пети не смогла из-за коронавируса. Взрослые достаточно быстро сориентировались и решили организовать виртуальное торжество.

На онлайн-празднике в Skype присутствовали заботливые бабушка и дедушка Екатерина и Александр Стриженовы, родители маленького Пети Анастасия и Петр Грищенко, а также родная тетя Александра и друзья семьи. Близкие позволили себе выпить за здоровье ребенка по бокалу игристого шампанского, а позже Стриженова поблагодарила дочь за большое счастье в лице Пети.

«Настя, спасибо за внука!», — написала она и разместила в stories трогательное видео, где девушка держит на руках счастливого ребенка.

«Вчера воссоединились сердца десяти родных людей и четырех четвероногих друзей на трех континентах, чтобы поздравить с 2-х летием Петра Петровича! Попросите свою занятую молодежь скачать вам специальное приложение и обедайте вместе! Обнимайтесь и целуйтесь виртуально — это просто новый формат! Всем здоровья!», — поделилась впечатлениями от онлайн-праздника родная сестра Стриженовой Виктория Андриянова.