«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева

«Настя, спасибо за внука!»: Стриженова отметила двухлетие Пети по Skype

Кудрявому любимцу актрисы и телеведущей 4 апреля исполнилось 2 года.

«Настя, спасибо за внука!»: Стриженова отметила двухлетие Пети по Skype
Екатерина Стриженова/Фото: https://www.instagram.com/p/B9ovG8EnWSA/

Екатерина Стриженова отметила день рождения внука по Skype. 4 апреля маленький любимец актрисы стал на год старше – ему исполнилось 2 года. Правда, поприсутствовать на празднике большая семья Пети не смогла из-за коронавируса. Взрослые достаточно быстро сориентировались и решили организовать виртуальное торжество.

На онлайн-празднике в Skype присутствовали заботливые бабушка и дедушка Екатерина и Александр Стриженовы, родители маленького Пети Анастасия и Петр Грищенко, а также родная тетя Александра и друзья семьи. Близкие позволили себе выпить за здоровье ребенка по бокалу игристого шампанского, а позже Стриженова поблагодарила дочь за большое счастье в лице Пети.

«Настя, спасибо за внука!», — написала она и разместила в stories трогательное видео, где девушка держит на руках счастливого ребенка.

«Вчера воссоединились сердца десяти родных людей и четырех четвероногих друзей на трех континентах, чтобы поздравить с 2-х летием Петра Петровича! Попросите свою занятую молодежь скачать вам специальное приложение и обедайте вместе! Обнимайтесь и целуйтесь виртуально — это просто новый формат! Всем здоровья!», — поделилась впечатлениями от онлайн-праздника родная сестра Стриженовой Виктория Андриянова.

Тэги

Анастасия СтриженоваЕкатерина СтриженоваНовости googleПетя ПетровичСтриженоваСтриженова новости
Loading...