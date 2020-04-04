Линдси Лохан выпустила новый трек

Певица Линдси Лохан решила наконец-то порадовать своих поклонников и выпустила первый за много лет трек под названием Back To Me.

Как сообщает издание NME, звезда заранее анонсировала выход потенциального хита в своем официальном аккаунте в Instagram. Певица заявила, что песня будет посвящена движению вперед и уходу от всего плохого.

Напомним, в 2019 году Лохан уже заявляла о скорой премьере другого своего хита под названием Xanax, но по какой-то причине так и не показала песню слушателям. Линдси будет сложновато вернуть себе былую славу в современном мире музыки, учитывая, что последний ее альбом вышел в 2005 году и сейчас в мире шоу-бизнеса совсем другие звезды.

Сборник певицы A Little More Personal не поднялся выше 20 строчки в рейтинге Billboard, зато ее дебютный проект Speak успешно держался там на 4 месте.