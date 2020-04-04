«Будьте стильными»: возлюбленная сделала новую стрижку Криштиану Роналду на карантине

Криштиану Роналду является одним из самых успешных и известных футболистов. 35-летний португалец выступает в составе итальянского клуба «Ювентус». Ранее он состоял в отношениях с русской моделью Ириной Шейк, но спустя пять лет они расстались. А вот последние четыре года спортсмен счастлив с Джорджиной Родригес, с которой познакомился в магазине. Девушка работала продавцом-консультантом в бутике.

Не так давно в СМИ появилась информация, что влюбленные тайно поженились. Однако Роналду заверил, что свадьбу они еще не играли. У пары есть совместный ребенок — двухлетняя дочь Алана Мартина. Также суррогатная мать выносила для футболиста еще троих детей: у него подрастают 9-летний Криштиану-младший и двухлетние двойняшки: Ева и Мэтью. В период пандемии Криштиану с семьей самоизолировался в своем особняке на острове Мадейра.

Спортсмен проводит время с детьми. Но даже в условиях карантина он намерен хорошо выглядеть. Так как салоны красоты закрыты, Роналду нашел выход из ситуации. Его подстригла возлюбленная. На новых кадрах Джорджина в трениках и толстовке с помощью электробритывы стрижет футболиста. Они разместились возле дома на свежем воздухе. Футболист улыбнулся, заметив камеру.

«Оставайтесь дома и будьте стильными», — написал он в соцсети.

Напомним, что у его партнера по команде Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Роналду самоизолировался до того, как узнал, что у его коллеги диагностировали опасный вирус. В Италии еще в середине марта был объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса.