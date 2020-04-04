«И не через такое проходили»: «бабунечка» Водяновой поддержала родственников в непростой период

90-летняя бабушка модели Натальи Водяновой нашла для близких правильные слова в непростой для семьи период. Сейчас многодетная мать вместе с детьми и будущим супругом Антуаном Арно находятся в Париже, где бушует пандемия коронавируса.

Мама Натальи признавалась, что ее дочь наотрез отказалась возвращаться в Россию и намерена переждать нелегкие времена в Европе. О бабушке же внуки и правнуки позаботились – женщину, которая находится в зоне риска из-за возраста, благоразумно перевезли в Нижний Новгород на дачу.

На днях Наталья созванивалась с «бабунечкой» по Скайпу. Женщина нашла для любимых людей важные слова, призванные успокоить близких и придать им сил.

«Мы еще не через такое проходили, и с этим справимся». Из ее уст, ветерана войны и труда, матери и главы большого семейства, это и правда звучит успокаивающе», — отметила Водянова.

Пару лет назад Лариса Гавриловна лично навещала внучек в Париже. Женщина лично приехала к Водяновой, чтобы с ней и другими потомками справить свое 89-летие. Тогда родственники буквально завалили «бабунечку» подарками – бусами, цветами и заботой. Не исключено, что в скором будущем мечта женщины исполнится и родственники воссоединятся вновь.