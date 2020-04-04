«Мамино чудо»: младшая дочь Навки эмоционально прочитала стихотворение Агнии Барто

Татьяна Навка, как и другие знаменитости, находится в самоизоляции. Уже вторую неделю спортсменка выходит из дома, только чтобы погулять с дочками по участку или лесу. К ней погостить приехала старшая наследница Саша Жулина. Также чемпионка следит за тем, что младшая дочь Надежда не расслаблялась. Девочка дистанционной изучает французский язык и даже занимается балетом. А на днях она поздравила своего брата Мике Пескова с днем рождения, сделав поделку из картона и конфет.

Находясь дома, Навка решила похвастаться еще одним талантом наследницы. Она опубликовала архивное видео, на котором ее дочь эмоционально читает стихотворение Агнии Барто. «Мне теперь не до игрушек — я учусь по букварю, соберу свои игрушки и Сереже подарю», — стала наизусть читать малышка. Каждую фразу она сопровождала жестами и выразительной мимикой. При этом девочка была облачена в розовый джемпер с принтом.

«Вот нашла чудное видео из раннего, еще до карантина. Надеюсь, подняла вам настроение! Мы с Надюшей желаем всем отличных выходных!», — написала Навка.

Поклонники восхитились наследницей фигуристки. Многие одарили пятилетнюю Надежду комплиментами. «Мамино чудо», «Дочки — это прекрасно», «Копия папа», «Прелестный ребенок», «Читает очень театрально, видимо будущая актриса. Очаровательна! Будьте здоровы!», «Какая артистичная, девочка с выражением рассказала нам», «А какая модница», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дочь Татьяны пошла по стопам мамы. Она занимается фигурным катанием и уже успела завоевать несколько медалей на соревнованиях.