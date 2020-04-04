«Феномен магнетизма»: «сценическая жена» Горбань поцелуем поздравила Нагиева с 53-летием

33-летняя актриса Мария Горбань поцелуем поздравила Дмитрия Нагиева с днем рождения. 4 апреля шоумену и одному из самых знаменитых ведущих страны исполняется 53 года. За многие годы работы на телевидении Нагиев сумел создать образ яркого и открытого публичного человека. Дмитрия очень любят коллеги по сцене и обожают женщины. При этом сам Нагиев неоднократно признавался: на самом деле он достаточно замкнутый, не любит обсуждать личную жизнь и редко общается с прессой.

Горбань поздравила Нагиева одной из первых. В личном микроблоге знаменитость обнародовала кадры, на которых обнимается с именинником и Владимиром Сычевым, сидя на диване. В какой-то момент Мария страстно целует любимца публики в щеку.

«Есть люди, что притягивают к себе других. Этот феномен магнетизма, так называемая харизма. Дмитрий Владимирович, с днем рождения!!! Пусть в центре Вашей Вселенной всегда будет жаркое лето», — написала она.

Фолловеры Горбань поспешили присоединиться к поздравлениям. «Дмитрий лучший! Настоящий мужчина, коих мало. Поздравляем!», «Вы такие классные», «Поздравляйте от нас от всех крутого мужика!», «Дмитрий, вы разжигаете пожар в наших сердцах! Так держать», — высказались они.