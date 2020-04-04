«Я люблю тебя»: Эмин в необычном образе станцевал с моложавой мамой медленный танец

Эмин Агаларов еще в марте самоизолировался. Артист обычно много путешествует. Ежегодно он организовывает фестиваль «Жара», поддерживает многих звезд, а также сам записывает хиты. Но мужчина старается при этом уделять время семье. От первого брака у него подрастают трое детей: Али, Микаил и Амина. С молодой супругой Аленой Гавриловой он растит годовалую дочь Афину. В период карантина артист занимается спортом, устраивает репетиции и, конечно, уделяет время близким.

Накануне Эмин решил поделиться архивными кадрами. На видео он в белоснежном костюме, а также с усами и длинными волосами, танцует медленный танец со своей мамой Ириной Агаларовой. По всей видимости, кадры были сделаны во время одного из семейным праздниках.

«Я люблю тебя, мама», — написал артист.

«Мама! Пойду своей скажу: Я люблю тебя, мама», — отреагировала Марина Газманова. «Шикарны!», — присоединилась Саша Савельева. Поклонников тоже умилили трогательные кадры. «Эмин, ты самый лучший сын и у тебя очень красивая мама», «Как замечательно, когда есть сын, которым мама может гордиться», «Так приятно смотреть, на такое отношение сына к матери, это бесценно», «Романтично через край», «Так мило», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, вечер пятницы Эмин провел с младшей наследнице, которая родилась в один день с его мамой — канун Нового года. На кадрах артист плавает в бассейне с подросшей Афиной. Певец выглядит счастливым.