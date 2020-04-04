«Кудрявое чудо»: Стриженова поделилась трогательными кадрами с подросшим внуком

Артистка сожалеет, что не смогла быть рядом с малышом в день рождения из-за карантина.

Екатерина Стриженова состоит с браке с актером Александром Стриженовым. Эта пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Женщина уже много лет ведет передачу «Доброе утро». А два года назад она впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Анастасия родила сына Петра. Тогда наследница с мужем жила в Нью-Йорке, но в последнее время она все чаще проводит время в Москве.

3 апреля внуку Стриженовой исполнилось два года. Он уже интересуется музыкой и недавно будил всех дома с помощью игрушечной дудочки. Телеведущая поздравила своего внука. Она опубликовала редкие домашние кадры, на которых малыш запечатлен в разном возрасте. На них запечатлено, как Петр то играет на гитаре, то танцует.

«Сколько любви вложено в это кудрявое чудо, сколько еще сил терпения понадобится, чтобы его выучить и отпустить в свободное плавание! Самому младшему члену нашей семьи исполнилось 2 года! Петр, мы обязательно отпразднуем это важное событие все вместе, когда закончится карантин! А он точно закончится!» — написала Екатерина.

А мама именинника опубликовала видео с прошлого дня рождения малыша. Она призналась, что ребенок сделал ее счастливой.