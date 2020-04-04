«Его усмирили и передали полиции»: в Сети появились новые подробности скандала с Джиганом

Джиган до недавнего времени казался примерным семьянином. Он часто путешествовал с красавицей-женой Оксаной Самойловой. Делал возлюбленной приятные подарки и помогал ей воспитывать троих детей: Ариелу, Лею и Маю. А в феврале у пары родился сын Давид. Артсит был так счастлив, что едва сдерживал эмоции, когда забирал жену из роддома. Но не прошло и месяца, как он угодил в рехаб, а по возвращении в Москву Оксана объявила, что разводится с супругом.

Что произошло в некогда идеальной семье, пока остается тайной. При этом Джиган вел себя весьма странно, по мнению поклонников. Когда он вышел из медицинского учреждения, то мог не спать ночами, катаясь по Майами. А у себя дома в Москве даже на карантине он собирал друзей и устраивал мини-вечеринки. Говорят о том, что в играх с детьми рэпер мог держать в руках нож. Много вопросов вызвал и снимок, опубликованный 1 апреля. На нем Джигана в наручниках полностью обнаженного под руки ведет охрана. А накануне в Сети вспыли подробности скандала с рэпером.

«Джиган пришtл в клуб, смешал алкоголь вместе со *******, который ему подсунули под видом обычного косяка. Когда понял, что накрывает, Денис побежал в туалет. Там его нашли охранники, голого, кричащего несвязные вещи, бьющегося об стену головой. Охранники усмирили Дениса и передали полиции. Пару дней после этого он не выходил на связь», — сообщил telegram-канал YOBAJUR, ссылаясь на «надежный источник».

Пока нет никаких подтверждений, что эта информация правдива. Однако многие поклонники отметили, что это бы объяснило сложившуюся ситуацию с разводом. Более того, слухи о том, что артист употребляет запрещенные вещества, ходят не первый год. Но Джиган и его супруга не комментируют просочившуюся в СМИ информацию.