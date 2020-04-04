«Он тот еще тип»: отец Фриске прошелся по карьерным способностям Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир нелестно высказался о творческих амбициях зятя Дмитрия Шепелева. Напомним, после смерти певицы родственники перестали общаться между собой – родители Жанны обвиняли Дмитрия, что тот не дает им общаться с внуком Платоном, а также уверенно заявляли, что именно Шепелев присвоил себе деньги, которые «Русфонд» в свое время выделил Фриске на лечение.

Недавно Дмитрий приступил к работе над новым проектом. С участием Шепелева отсняли сразу несколько пилотных выпусков. Создатели рассчитывают, что новая программа станет особенно востребована во время пандемии коронавируса: сейчас большая часть населения страны находится на карантине.

больше по теме Шепелев на новой работе будет зарабатывать чуть больше миллиона рублей в месяц Новые контракты сейчас заключают с «осторожными цифрами».

Свекор, впрочем, порывов Шепелева не оценил. «Собеседнику» Владимир Фриске заявил, что ему абсолютно неинтересно, чем занимается его некогда родственник. Мужчина акцентировал внимание, что не считает отца своего внука достойным специалистом.