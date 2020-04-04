«Это серьезное заболевание»: Пинк и ее трехлетний сын заразились CoViD-19

У 40-летней американской певицы Пинк и ее трехлетнего сына диагностировали коронавирус. На личной странице в Twitter звезда рассказала, что впервые почувствовала себя плохо две недели назад. Певица поспешила вызвать на дом врача, который провел соответствующий тест. Результат на присутствие вируса в крови оказался положительным как у самой Пинк, так и у маленького Джеймсона.

«Мы отбыли карантин, а затем спустя несколько дней вновь сдали тест. Слава Богу, повторный анализ показал отрицательный результат», — поделилась подробностями она.

Пинк подчеркнула – главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что тесты недостаточно доступны для населения. Певица заявила, что люди должны быть информированы о том, какое влияние коронавирус оказывает на молодых и старых, здоровых и больных, богатых и бедных.

«Ответственные родители должны заботиться о здоровье своих детей. Я также готова помочь людям, которые на постоянной основе борются за благополучие населения. Это реально существующее и серьезное заболевание», — резюмировала она.

Напомним, ранее о болезни заявили сын королевы Елизаветы принц Чарльз, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 1 апреля стало известно, что Чарльз сумел вылечиться. Наследник престола отметил, что опыт был, мягко говоря, странный, болезнь сказывается на социальных контактах, к тому же нарушается привычный ход жизни.